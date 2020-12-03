الحلم الأسود.. ترامب وانتخابات 2024

تقرير– رشا عيسى

“أراكم بعد أربع سنوات” بهذه العبارة أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه يجهز نفسه للمعركة الرئاسية عام 2024, ليؤكد أن موعد إعلان إطلاق الحملة بنفس الموعد المقرر لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن أي في 20 كانون الثاني المقبل, في استماتة من ترامب لخطف الأضواء من الرئيس الجديد والبقاء في دائرة الاهتمام الإعلامي.

وفي حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، قال ترامب: “كانت 4 سنوات رائعة, نحاول أن نكمل 4 سنوات أخرى، وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات”.

هذا كان الإعلان الذي أطلقه ترامب رسمياً وأظهر نيته للترشح من جديد للرئاسة.

طريق العودة إلى البيت الأبيض ليس وردياً كما يروج ترامب وقد يكون الخاسر الأكبر منذ الآن، حيث خصومه عززوا مواقعهم أكثر في مختلف الولايات وخاصة الولايات التي كانت ذات صفة جمهورية ومالت مباشرة إلى الديمقراطيين وصوتت لبايدن, فضلاً عن أن نسبة عدم الرضا عن ترامب متزايدة وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الأميركية التي أعطت الفوز لبايدن ليس لأن الأخير الشخص المنشود لإصلاح الولايات المتحدة وتصحيح المسار الصحي والاقتصادي والمسار السياسي الخارجي بل لأن المزاج العام الأميركي بات رافضاً لترامب وتجاوزاته وسياساته التي دمرت حياة الأميركيين واقتصادهم.

وفي انتظار خطوة ترامب ومدى جديته بها قد لا يسعفه الوقت لذلك مع تقدمه في العمر, وهذه النقطة كانت محل سخرية منه لمنافسه بايدن ويصفه بالعجوز والمتقدم في العمر والنعسان والكسول.

ومع خلفية واسعة من عدم الثقة وعدم التفاهم التي خلقها ترامب على المستوى الشعبي ومستوى البيت الأبيض قد لا تكون رغبة ترامب محققة خاصة أن القسم الكبير من حزبه لا يؤيد فكرة عودة ترامب إلى الرئاسة وقد تتزايد الأصوات الرافضة بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض حيث بعد تحوله إلى “الرئيس السابق” سيخشى ترامب الحديث بجرأة أكبر، وسيتزايد التعبير عن الرفض لإعادة ترشحه.

وهذه أولى العقبات التي سيختبرها ترامب فضلاً عن أن الضوء الإعلامي لن يبقى مسلطاً عليه بعد رحيله من البيت الأبيض, وسيبذل مشقة أكبر مما يتوقع للحصول على تصريح مرور إلى الانتخابات التمهيدية وستكون التكلفة التي سيدفعها ترامب باهظة ولن تكون مجانية مطلقاً وستحدث أيضاً شرخاً داخل صفوف الحزب الجمهوري مع بقاء مجموعة من الشخصيات الجمهورية ملتصقة بتأييد ترامب.

قانونياً لا شيء يعوق ترشح ترامب, حيث يسمح القانون الأميركي بولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط, لكن ولايتين غير متتاليتين ممكنتان.

لا شيء يؤكد أن ترامب سيترشح فعلاً لانتخابات 2024، خاصة أنه يعرف عنه تسرعه وتراجعه عن قرارات كثيرة، لكن أيضاً بالمقابل صفات شخصية ترامب تبقى طاغية عليه وخاصة حب الظهور والاستعراض والغرور والغطرسة.

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