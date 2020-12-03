موقع أمريكي: لا يمكن تبييض الإرهاب الإسرائيلي

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

تحدث مقال نشره موقع “ذي أمريكان كونسرفاتيف” الأمريكي عن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، مرجحاً أن تكون “إسرائيل” وراء جريمة الاغتيال، وخاصة أنها رعت عدداً من الجرائم المماثلة في أوائل عام 2010 و”حكومتها” تعارض بشدة عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أضف إلى ذلك أن تقارير إعلامية أكدت، وفقاً لمسؤولين استخباراتيين، تورط “إسرائيل” في العملية.

ورأى المقال أن جريمة الاغتيال هذه تعقد مهمة إدارة جو بايدن المحتملة للانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي، وسترسخ تمسك الإيرانيين بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي، ومن جهة ثانية، فإنها تظهر المدى الذي قد تذهب إليه “إسرائيل” لإلحاق المزيد من الضرر بالاتفاق وتقويضه، وتنذر بالمعارضة الشديدة التي سيواجهها بايدن من العملاء الإقليميين المتهورين أثناء محاولته الحفاظ على الاتفاق.

ولفت المقال إلى أن اغتيال فخري زادة سيؤدي إلى زيادة التوترات بين طهران وواشنطن، وسط احتمالية أن تستغل إدارة بايدن القادمة أي رد إيراني على الاستفزاز الإسرائيلي كذريعة للقيام بعمل عسكري ضد إيران، لذلك من المرجح أن تمارس إيران ضبط النفس في الوقت الحالي وتمتنع عن أي رد فوري على الاستفزاز.

وقال المقال: تذكّرنا هذه الجريمة الشنيعة بمدى سخافة الهوس ببرنامج إيران النووي، فـ”إسرائيل” تمتلك أسلحة نووية غير معلنة ولديها أكثر من مئتي رأس نووي في ترسانتها، والولايات المتحدة لديها واحدة من أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وعلى النقيض من ذلك، فإن إيران لم تمتلك أبداً أسلحة نووية ولا تريد ذلك أصلاً.

وأضاف المقال: إن اغتيال فخري زادة أضر بالوسائل الدبلوماسية مع إيران تماماً، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الرد الأمريكي إذا تم عكس المواقف وقتلَ أشخاص إيرانيون مسؤولاً أمريكياً أو إسرائيلياً، بالتأكيد لن يمهد هذا الفعل الطريق لمفاوضات جديدة، بل من المتوقع أن يحرض على الحرب.

وأكد المقال أن جريمة الاغتيال تعد هجوماً شنيعاً وغير مبرر، وأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي نفذته مذنبة برعاية الإرهاب، لافتاً إلى عدم وجود أي عذر لتنفيذ عمليات كهذه، لذا يجب إدانتها على نطاق واسع، وإلا سنشهد المزيد منها في السنوات القادمة.

وأضاف المقال: وفي حين جرت العادة على تبييض كل عمل إسرائيلي عدواني خارجي والزعم بأنه “دفاع عن النفس”، فإنه لا يمكن تمويه الجريمة الجديدة، حيث نفذ حليف عميل للولايات المتحدة هجوماً شنيعاً على أراضي دولة ذات سيادة بغرض تقويض السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية القادمة، مخاطراً بإشعال حريق إقليمي واسع.

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