“بريتون وودز” أنشطة مالية وسياسية مشبوهة

ترجمة وتحرير: خالد فلحوط

تبلورت ملامح عمل ونشاط صندوق النقد الدولي مع التحديات الجديدة التي أوجدها تطور الاقتصاد العالمي، وذلك حتى يتسنى له تحقيق غاياته على نحو فعال، فارتبطت العولمة، أي تزايد التكامل الدولي بين الأسواق والاقتصادات، بظهور تحديات اقتصادية هائلة، ومن بينها ضرورة التصدي للاضطرابات في الأسواق المالية الصاعدة، ولاسيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالي إجبار الكثير من البلدان على التحول من نظام التخطيط المركزي إلى النظم القائمة على السوق، والانضمام لاقتصاد السوق العالمي.

ولا ينفصل نشاط صندوق النقد الدولي عن عمل البنك الدولي، فهما يخطّان مسيرة عمل شاملة تتماشى جنباً إلى جنب وبسلاسة مع تبدلات السوق، وحراك العملة. فهما لا يقرضان مبالغ ضخمة من المال فقط، إنما يبتزان الدول الفقيرة لقبول شروط قاسية، ما يمثل ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان. فالعبارة المكتوبة على مدخل البنك الدولي وهي “حلمنا عالم خال من الفقر” لا تمثل مضمونها، بل تشير إلى نفاق وكذب أسلوب عمل هذه المؤسسات، وبطابع إجرامي، وبتربص من الولايات المتحدة.

وتمثل واجهة هذه المؤسسات الدولية “عالماً مثالياً” منافقاً، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية وحماية البيئة إضافة للشعارات الزائفة “بالتخفيف من حدة الفقر” بينما تستفيق الشعوب على واقع مقيت مضرّج بالاستغلال والابتزاز ونهب الأمم الفقيرة المستضعفة.

وتدل الكثير من التجارب مع عمل صندوق النقد الدولي على سوء النية والغاية الملوثة والتي أدخلت أكثريتها في نفق الاستدانة وبمعادلات تسحق المجتمعات، بدءاً من بيع القطاع العام، وزيادة الضرائب، وخفض الإنفاق العام، وتحوّل الدول الهشة إلى “زبون” قسري لدى المؤسسات المالية تلك، فيسيطر صندوق النقد الدولي على الكثير من اقتصادات الدول التي لا تستخدم مواردها بالشكل الأمثل بسبب ضعف التخطيط الاستراتيجي.

وما لاشك فيه أن جائحة كورونا زادت من حدة العجز الموجود في الكثير من الدول، وبالتالي التوجه لاستدانة المزيد من الأموال من المؤسسات المالية الدولية، فعندما تعلن منظمة الصحة العالمية وجوب اتباع القواعد الاحترازية، فهذا يعني أن تتجه أغلب الدول لطلب المساعدة من البنك الدولي وبالتالي المزيد من الأعباء والديون.

وكما توقع المنتدى الاقتصادي العالمي فعلياً السيناريوهات القادمة من خلال “خطة إعادة التعيين الكبرى”، وتنفيذ الخطة تحت ستار “المساعدة” مع وصول فيروس كورونا للموجة الثانية، أصبح الوضع أسهل من “سادة” المال الدوليين تجاه دول الجنوب العالمي.

إلى ذلك، عندما تم إنشاء البنك الدولي رسمياً تحت اسم «خطة مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الخطة تبرعاً غير مجاني من الولايات المتحدة التي فرضت الإعمار بالدولار الذي لم يخلق اعتماداً على الدولار فحسب، بل مهد الطريق لعولمة المال وبالتالي غزو أوروبا، وإنشاء ما يسمى اليوم «اليورو» الطفل الحاضن للدولار، أي إن الدولار واليورو كليهما عملة ورقية غير مدعومة.

وكما أنتجت الاستخبارات الأمريكية الاتحاد الأوروبي الحالي، قدمت العملة الأوروبية الموازية للدولار لتمرير صفقات مشبوهة.

ويتفق الكثير من الاقتصاديين على أن العملة المشتركة لمجموعة من البلدان التي ما زالت تحتفظ ببنوكها المركزية ليس لها مستقبل، وليست مستدامة.

وتبقى منظومة «بريتون وودز» الحاضنة لثنائية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أساس العمليات المالية القائمة والمسيطرة عالمياً، والتي تحاول هندسة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، لخلق مناخ خصب للحروب الشاملة متعددة الأوجه وبالتالي متابعة الهيمنة والسيطرة على ثروات العالم وشعوبه.

عن “نيو إيسترن آوت لوك”

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