بكين: واشنطن مستمرة في فبركة الأكاذيب حول شينجيانغ

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة مستمرة في فبركة الأكاذيب حول منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي نشر على موقع الخارجية الصينية الإلكتروني إلى أن مزاعم واشنطن حول “انتهاكات حقوق الإنسان” في شينجيانغ مجرد أكاذيب أدت الولايات المتحدة دوراً شائناً في ، لا سيما ما يتعلق منها بادعاءات “العمالة القسرية” في المنطقة.

وشددت هوا على أن الممارسات الأمريكية تقوض مبادئ السوق وتحرم الناس من وظائفهم في إشارة إلى تحرك واشنطن لحظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء.

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