تحذير من ارتفاع عدد ضحايا الملاريا في أفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد ضحايا الملاريا في أفريقيا خلال جائحة كورونا إثر تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض.

ونقلت “رويترز” عن المنظمة قولها في تقرير عن الملاريا اليوم.. إن “الوفيات الناجمة عن الملاريا بسبب تعطل الخدمات المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض خلال جائحة كورونا ستتجاوز بكثير تلك الناتجة عن الإصابة بالجائحة في أفريقيا”.

وبينت المنظمة أن أكثر من 409 آلاف شخص في أنحاء العالم ومعظمهم من الرضع قضوا من جراء إصابتهم بالملاريا في أفقر المناطق الأفريقية العام الماضي مشيرة إلى أن هذا العدد سيرتفع على نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب جائحة كورونا.

ولفت مدير برنامج الملاريا في المنظمة بيدرو ألونسو في تصريحات صحفية إلى أن “تقديرات المنظمة التي تستند إلى مستوى تعطل الخدمات بسبب كوفيد 19 تشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في وفيات الملاريا تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف في أفريقيا جنوب الصحراء ومعظمهم من الأطفال الصغار” مرجحاً أن تكون الوفيات بالملاريا أكبر من الوفيات المباشرة الناجمة عن كورونا.

وبين التقرير أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا وأنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كورونا فإن الكثير من البلدان في أنحاء العالم كافحت بشدة للحد من انتشار المرض إلا أنه لا يمكن تأكيد النجاح على المدى الطويل في الوصول إلى عالم خال من الملاريا في غضون جيل .

وبسبب الانتقال المستمر للملاريا من خلال البعوض في أجزاء كثيرة من العالم فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة بالمرض الذي لا يزال يتسبب في وفاة طفل كل دقيقتين.

طباعة