الهند: 38772 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 38772 إصابة جديدة و 443 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 9431691 حالة والوفيات إلى 137139 شخصاً .

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 18 إصابة في البر الرئيسي بينها ثلاث حالات محلية العدوى و15 حالة وافدة وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي وصل إلى 86530 حالة والوفيات 4634.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 11169 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات الى مليون و53869 حالة بينما تم تسجيل 125 وفاة ليبلغ الإجمالي 16248حالة.

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