اليابان تطلق قمراً صناعياً لنقل البيانات البصرية

أطلقت اليابان اليوم قمراً صناعياً جديداً لنقل البيانات البصرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن وكالة استكشاف الفضاء قولها إنه تم إطلاق القمر الصناعي جي دي ار اس 1 من خلال الصاروخ اتش 2 ايه من قاعدة تانيغاشيما الفضائية جنوب غرب البلاد.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يوفر القمر الصناعي نقل البيانات بين أجهزة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جي اكس ايه ايه في المدار الأرضي المنخفض والمحطات الأرضية للاتصالات الفضائية كما أنه مصمم لنقل البيانات للأغراض العسكرية والمدنية.

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في بيان: “سنستخدم الأقمار الصناعية لجمع المعلومات بشكل كامل لمواصلة تعزيز الأمن القومي لبلادنا وإدارة الأزمات”.

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