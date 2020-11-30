الجو بين الصحو والغائم وأمطار متفرقة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً كما يحذر من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية والرياح شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 18/7 17/6 16/5 القنيطرة 18/7 17/6 16/5 درعا 19/8 18/7 17/6 السويداء 17/7 16/6 15/5 حمص 21/5 20/5 18/5 حماة 20/4 19/4 17/4 الحسكة 19/6 19/7 20/7 اللاذقية 24/14 23/14 22/14 طرطوس 24/14 23/14 22/14 حلب 18/4 16/4 17/4 ادلب 17/5 15/5 16/5 دير الزور 21/8 21/7 20/7 الرقة 20/6 20/5 19/5

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