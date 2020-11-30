مسبار صيني يستعد للهبوط على سطح القمر

أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية أن المسبار القمري الصيني تشانغ آه/5 يستعد لهبوط سلس على القمر لإجراء أول مهمة لجمع عينات من كوكب خارج الأرض.

ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة قولها إن مجموعة مركبة الهبوط والصعود للمركبة الفضائية انفصلت صباح اليوم عن مجموعة مركبة المدار والعودة لافتة إلى أن المركبة تعمل بشكل جيد والاتصالات مع التحكم على الأرض طبيعية.

وتعتبر مهمة /تشانغ آه/5/ التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي إحدى أكثر المهام تعقيداً وتحدياً في تاريخ الفضاء الجوي الصيني بالإضافة إلى أنها أول مهمة لجمع عينات من القمر في العالم لأكثر من 40 سنة.

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