مزاد لبيع نحو 500 سيارة وآلية وميكروباص عبر مؤسسة التجارة الخارجية

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مزادا لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المزاد يبدأ من تاريخ الـ 20 من كانون الأول القادم ولغاية الـ 7 من كانون الثاني 2021 ومقسم إلى مجموعة من المزادات الفرعية طبقا للفترة الزمنية التي تقع ضمنها.

وأضافت.. إنه سيتم عرض 164 آلية خلال الفترة الواقعة من الـ 20 وحتى الـ 24 من كانون الأول في مدينة المعارض كما سيتم عرض 35 آلية بتاريخ الـ 27 من كانون الأول وهي الآليات الموجودة في مرآب الدحاديل جانب مديرية نقل الريف وفي الـ 28 من كانون الأول سيكون المزاد على 29 آلية موجودة في مرآب داريا على المتحلق الجنوبي وكذلك 5 آليات موجودة في الاتحاد الرياضي بالفيحاء في حين سيتم عرض 266 آلية موجودة في مستودعات القطع التبديلية في صحنايا طريق الكسوة القديم وذلك خلال الفترة الواقعة بين الـ 29 من كانون الأول إلى الـ 7 من كانون الثاني 2021.

وبينت المؤسسة أن مواقع تواجد السيارات المذكورة هي للمعاينة والاطلاع على حالة كل سيارة في حين أن المزايدة ستكون في صالة الجلاء الرياضية المغلقة الواقعة على اوتوستراد المزة مشيرة إلى إمكانية الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو على الموقع الالكتروني للمؤسسة.

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