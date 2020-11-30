74 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 74 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات المعني بمتابعة الوضع الوبائي في روسيا قوله في بيان إن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في موسكو بين المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة لغاية الآن بلغ 8902 حالة مشيراً إلى أن الوفيات المسجلة خلال الساعات الماضية جميعها تعود لمرضى مصابين بالإلتهاب الرئوي ممن جاءت نتائج فحوصاتهم للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.

ووفق المركز فإن الحصيلة العامة من الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوزت الـ 2ر2 مليون إصابة منها أكثر من7ر1 مليون حالة تعاف.

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