مقتل ثمانية من جنود النظام السعودي في مأرب

قتل ثمانية من جنود النظام السعودي وأصيب سبعة آخرون بقصف للقوة الصاروخية اليمنية استهدف معسكراً لقوى العدوان في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله اليوم إن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت بصاروخ بدر الباليستي يمني الصنع غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في معسكر تداوين بمحافظة مأرب ما أدى إلى مقتل ثمانية من القادة العسكريين في النظام السعودي وإصابة سبعة آخرين لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة وأن حالة من الرعب والإرباك الشديدين سادت المعسكر الذي تتخذه قوى العدوان منطلقا لإدارة عملياتها منذ بداية عدوانها على الشعب اليمني.

وأكد سريع أن عمليات الجيش واللجان الشعبية اليمنية مستمرة طالما واصل العدوان والحصار على الشعب اليمني وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على أن استهداف تحركات الأعداء أينما كانت.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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