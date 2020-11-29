أكثر من 63 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 63 مليوناً وإجمالي الوفيات المليون و464 ألف حالة وفق موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وصل إلى 63004640 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 1464077 بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 43481057.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الاصابات والوفيات بتسجيلها 272932 حالة وفاة من أصل 13723111 تليها الهند مع تسجيل 137152 وفاة من أصل 9430724 إصابة ثم البرازيل بتسجيل 172833 حالة وفاة من أصل 6314740 إصابة.

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