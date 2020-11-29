الإمارات تدين جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت فخري زاده والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أول من أمس اغتيال فخرى زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران وهو يعد من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

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