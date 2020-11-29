الصحة: 82 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 56 حالة.. وتوزعها في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 56 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7797 شُـفيت منها 3500 وتُـوفيت 413 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في ريف دمشق

١٥ في حلب

١٠ في حمص

١٠ في اللاذقية

١٠ في دمشق

١٠ في طرطوس

٦ في درعا

٦ في القنيطرة

حالات الوفاة:

٢ في دمشق

١ في حمص

١ في درعا

حالات الشفاء:

١٠ في حلب

١٠ في ريف دمشق

٩ في حمص

٩ في دمشق

٨ في اللاذقية

٤ في درعا

٢ في طرطوس

٢ في السويداء

٢ في القنيطرة

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