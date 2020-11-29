بيدرسون: الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور تبدأ أعمالها غداً في جنيف

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور ستبدأ أعمالها غداً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع الغد.

وأعرب عن رغبته بأن يرى تقدماً فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور “وأن يحرز هذا التقدم من قبل السوريين أنفسهم.. وأن يدفع اجتماع الغد بالعملية السياسية قدماً”.

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب الماضي وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية”.

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