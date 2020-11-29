الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وفرصة لهطلات مطرية

تبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً مع فرص ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية والغربية محذرة من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر وخاصة في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..

منطقة دمشق 16-9

المنطقة الجنوبية 17-8

المرتفعات الجبلية 13-4

المنطقة الوسطى 16-8

المنطقة الساحلية 22-11

المنطقة الشمالية 17-5

منطقة الجزيرة 19-8

المنطقة الشرقية 21-9

منطقة البادية 20-8.

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