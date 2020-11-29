ترامب: الولايات المتحدة شهدت أكبر عملية تزوير وتم نقل آلاف الأصوات لبايدن

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مزاعمه في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري بأن الولايات المتحدة “شهدت أكبر عملية تزوير”، مدعياً أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات للرئيس المنتخب جو بايدن بدلاً منه.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم إنه “حصل على أكثر من 74 مليون صوت وإن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت” زاعماً أنه “يعرف أشخاصاً تلقوا بطاقتين أو ثلاث أو أربع بطاقات اقتراع عبر البريد .. هناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا” دون تقديم أي دليل على ذلك.

وأضاف ترامب أنه “تم إلقاء عدد من بطاقات التصويت في المكبات وإن هناك أشخاصاً من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلاً منهم”.

وتابع ترامب “لدينا المئات من الإثباتات والشهادات على ما نقول إلا أن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها ورغم أن لدينا أدلة هائلة وأفضل المحامين لكن قضيتي كرئيس للولايات المتحدة من الصعب أن تصل للمحكمة العليا.. لدينا محامون عظماء لكنهم انسحبوا بسبب التهديدات ولم يلق مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الأشخاص الذين يقومون بالتزوير بشأن هذه الانتخابات”.

كما اتهم ترامب الإعلام وشركات التكنولوجيا بالمساهمة بـ “فساد كبير” في العملية معتبراً أن “ما حدث محرج للولايات المتحدة”.

وتأتي هذه المقابلة بعد العديد من الطعون القانونية والدعاوى التي رفعتها حملة ترامب أمام المحاكم الأمريكية في ولايات مهمة مثل بنسلفانيا وجورجيا تزعم تزوير الانتخابات إلا أن أغلبية هذه الطعون تم رفضها بسبب افتفارها للأدلة.

وتجاوز بايدن عتبة الـ80 مليون صوت ما منح نائب الرئيس السابق تقدما بأكثر من 6 ملايين صوت منحته “306” أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب الذي لم يقر حتى الآن بهزيمته في الانتخابات بذريعة أنها مزورة رغم إعلان بايدن أعضاء حكومته وخططه لدى توليه منصبه في كانون الثاني المقبل.

طباعة