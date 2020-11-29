آخر تحديث: 2020-11-29 23:21:04
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استجابة لما نشرته (تشرين) وزير الزراعة يستجيب واللجنة ترفع توصياتها بانتظار التطبيق

التصنيفات: محليات

طرطوس_ تشرين

استجابة لما نشرته (تشرين) في ٢٤-١١-٢٠٢٠  تحت عنوان : إدارة المواقع الحراجية المحروقة بشكل علمي ومدروس ، وخاصة فيما يتعلق  بإزالة الجذوع المحروقة…،  وجه وزير الزراعة – المهندس محمد حسان قطنا مدير الحراج في دمشق للاجتماع مع  الدكتور محمود علي – أستاذ البيئة وحماية الغابات قسم الحراج والبيئة جامعة تشرين مع رئيس مصلحة الحراج وبعض أعضاء اللجنة الاستشارية  للوزير للوصول إلى توصية فيما يتعلق بهذا الموضوع بالسرعة الكلية ،  وتم  القيام بجولة إلى عدد من المواقع الحراجية المحروقة في شمال اللاذقية (أم الطيور، وادي قنديل وغيرها…) وتم  الاجتماع مجدداً حيث خلصت اللجنة إلى توصية مفادها: ضرورة الإسراع في إزالة الجذوع المحروقة لأن التأخير في ذلك سوف يشكل خطراً على التجدد الطبيعي، كما أنها قد تشكل مرتعاً للأمراض والحشرات وتزيد خطورة الحرائق في المستقبل .

تجدر الإشارة إلى أن التوصية اتخذت بالأغلبية، حيث أيدها خمسة  أعضاء واعترض عليها اثنان .

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التصنيفات: محليات

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