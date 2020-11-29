استجابة لما نشرته (تشرين) وزير الزراعة يستجيب واللجنة ترفع توصياتها بانتظار التطبيق

طرطوس_ تشرين

استجابة لما نشرته (تشرين) في ٢٤-١١-٢٠٢٠ تحت عنوان : إدارة المواقع الحراجية المحروقة بشكل علمي ومدروس ، وخاصة فيما يتعلق بإزالة الجذوع المحروقة…، وجه وزير الزراعة – المهندس محمد حسان قطنا مدير الحراج في دمشق للاجتماع مع الدكتور محمود علي – أستاذ البيئة وحماية الغابات قسم الحراج والبيئة جامعة تشرين مع رئيس مصلحة الحراج وبعض أعضاء اللجنة الاستشارية للوزير للوصول إلى توصية فيما يتعلق بهذا الموضوع بالسرعة الكلية ، وتم القيام بجولة إلى عدد من المواقع الحراجية المحروقة في شمال اللاذقية (أم الطيور، وادي قنديل وغيرها…) وتم الاجتماع مجدداً حيث خلصت اللجنة إلى توصية مفادها: ضرورة الإسراع في إزالة الجذوع المحروقة لأن التأخير في ذلك سوف يشكل خطراً على التجدد الطبيعي، كما أنها قد تشكل مرتعاً للأمراض والحشرات وتزيد خطورة الحرائق في المستقبل .

تجدر الإشارة إلى أن التوصية اتخذت بالأغلبية، حيث أيدها خمسة أعضاء واعترض عليها اثنان .

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