الخارجية العراقية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكدة أن هذا العمل لا يصب في صالح الاستقرار بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف قوله في بيان: وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أعرب خلاله عن تعازيه لاغتيال فخرى زاده ، معرباً عن إدانته لهذه الأعمال التي لا تسهم بدعم الاستقرار.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية أول من أمس اغتيال فخري زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران وهو يعتبر من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

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