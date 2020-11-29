الخارجية العمانية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

أدانت وزارة الخارجية العمانية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكدة أن هذا العمل يتنافى مع القوانين الإنسانية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعازي السلطنة وإدانتها لاغتيال فخري زاده ولكل ما يتنافى والشرائع السماوية والقوانين الإنسانية والدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أول أمس اغتيال فخري زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران وهو يعتبر من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

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