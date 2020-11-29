العدوان السعودي يشن غارات على محافظتي مأرب وصنعاء

شنّ طيران العدوان السعودي اليوم غارات على مناطق متفرقة من محافظتي صنعاء ومأرب اليمنيتين.

وأوضح مصدر أمني لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن غارتين على محيط مطار صنعاء الدولي وغارتين على منطقة ضلاع بمديرية همدان في صنعاء وثلاث غارات على مديرية مجزر وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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