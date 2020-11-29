“صفوان بهلوان” في أوبرا دمشق.. صخرة أرواد العتيقة

جواد ديوب:



بصوتٍ قويٍّ رخيمٍ ابتدأ بأغنية “يا ليالي الشام” (من كلمات الشاعر سلطان العويس) كتحيّةٍ لدمشق بعد غيابٍ طويلٍ عن مسارحها (ضمن احتفالية وزارة الثقافة “ثقافتي-هويّتي”)، وبترخيمٍ مُدهشٍ و”كاريزما” لافتة جذبنا كالـسائرين نياماً نحوه.

ولعلّ الملحوظة التي أكررها عن مدى تقبّل أو عدم تقبّل الجمهور لأغنيةٍ ليست من المخزون الوجداني لديه أو ليست مما تعوّد الاستماع إليه في يومياته وعلى شاشات التلفزيون أو أثير الإذاعة هذه التفصيلة يشفع لها نثرات الذهب التي صاغها بهلوان عبر نوتاته والترتيب الهارموني وتقطيع الأغنية، خاصةً عند تلك النقلة اللحنية والإيقاعية الراقصة مع رفرفة الأكورديون والتي ذكّرتني شخصيّاً بما لحّنه السيد مكّاوي لـوردة في أغنيتها “شعوري نحيتك” وتحديداً حين تقول “أنا عايشة في ظلّ حبّك أحلام متنغّمة” وجعلتنا نشعر كما لو أننا نستمع إلى مقطوعةٍ أليفةٍ محبوبةٍ تسكن الروح، ثم مع تلك اللمحات الذكية في إعادة الجمل الموسيقية التي يعرف بهلوان أنها تُدغدغ فينا مكامنَ حنينٍ وشوق غامض وهو يقول: “لا أبالي لا أبالي أين يرسو زورقي… أنا آتٍ أستقي من بردى قصصَ المجد وعزّ المشرق… يا ليالي الشام… يا ليالي يا ليالي”. كان قلبي “يُدوزِنُ” إيقاعَ نبضِه وخفقانِه حين بدأ عازف الكمان الأول في الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية “يدوزن” كمَانَه ليلحقه العازفون بدورهم في ضبط آلاتهم ومزاجهم واستعدادهم. “الوشوشاتُ”، الهمهمات، الترقّبُ، اللهفةُ… كلُّها كانت جزءاً من المشهد، كأننا في انتظار طبيبٍ سيعالجُ بالموسيقا مكابداتِ عيشنا اليوميّ وضجرنا الاعتياديّ، أو مَنْ سيُهندِسُ أرواحنا بميزان النّغمِ والآهات. وها هو الموسيقار صفوان بهلوان يدخل فضاء دار الأوبرا وتدخل معه نسمة هواءٍ أنعشت الأجواء بعذوبتها.بصوتٍ قويٍّ رخيمٍ ابتدأ بأغنية “يا ليالي الشام” (من كلمات الشاعر سلطان العويس) كتحيّةٍ لدمشق بعد غيابٍ طويلٍ عن مسارحها (ضمن احتفالية وزارة الثقافة “ثقافتي-هويّتي”)، وبترخيمٍ مُدهشٍ و”كاريزما” لافتة جذبنا كالـسائرين نياماً نحوه.ولعلّ الملحوظة التي أكررها عن مدى تقبّل أو عدم تقبّل الجمهور لأغنيةٍ ليست من المخزون الوجداني لديه أو ليست مما تعوّد الاستماع إليه في يومياته وعلى شاشات التلفزيون أو أثير الإذاعة هذه التفصيلة يشفع لها نثرات الذهب التي صاغها بهلوان عبر نوتاته والترتيب الهارموني وتقطيع الأغنية، خاصةً عند تلك النقلة اللحنية والإيقاعية الراقصة مع رفرفة الأكورديون والتي ذكّرتني شخصيّاً بما لحّنه السيد مكّاوي لـوردة في أغنيتها “شعوري نحيتك” وتحديداً حين تقول “أنا عايشة في ظلّ حبّك أحلام متنغّمة” وجعلتنا نشعر كما لو أننا نستمع إلى مقطوعةٍ أليفةٍ محبوبةٍ تسكن الروح، ثم مع تلك اللمحات الذكية في إعادة الجمل الموسيقية التي يعرف بهلوان أنها تُدغدغ فينا مكامنَ حنينٍ وشوق غامض وهو يقول: “لا أبالي لا أبالي أين يرسو زورقي… أنا آتٍ أستقي من بردى قصصَ المجد وعزّ المشرق… يا ليالي الشام… يا ليالي يا ليالي”.

وفي كل ما قدّمه الموسيقار بهلوان (بالإضافة إلى “يا طيور الحب” و”يا دنيا يا غرامي”) نجدُ الانتباه المطلق إلى كل شيء. انتباهٌ ممسوكٌ بكامل حواسه وهو مغمض عينيه كأنما يتقمّص روح سلفه العظيم عبد الوهاب في صخبها وهدوئها، أو كأنما ليجعلَ جسدَهُ يستشعر كلّ نأمةٍ، وكل نوتة، كأنّ الموسيقا لا تكتمل إلا بتكاملِ حواس البدن من سمعٍ وبصرٍ وتنسّمٍ للهواء وملامسة الأوتار وتجويدٍ للكلمات، بل النطق بها بألقِ الألِفِ وآهاتها، أو هسهسة السين وصداها، أو دوران الميم وجريان الياء، وسكون النون في احتوائها… طريقةٌ في الأداء جعلتنا نسكنُ الأحرفَ ونلبسُ نسيج الكلمات.

وإن كان صاحب “الربّان والعاصفة” يقدّم موسيقاه دائماً بطابعٍ سيمفونيٍّ مع احترافيةٍ وتمكّنٍ عالٍ جعلا حتى عازفي الفرقة المذهلون في احترافيتهم يتكبّدون عناءَ تتبّع مسير اللحنِ في صواعدِه ونوازله حسبَ مِزاجِ بهلوان، إلا أنّه يعرف أيضاً كيف يُطربنا بعزفه المنفرد على العود، وتلك التحويلات الدقيقة بين نوتات المقامات والحِليات الرهيفة في غِنائه الـ”يا ليل” في مقدمة “أشكي لمين الهوى والكلّ عزّالي”، بل بضخامة صوتٍ مثلَ عاصفةٍ تهدرُ في كهفٍ بحريٍّ. لكنّ مهابة الصوت وفخامته في أغنيته “دوّار يا بحر الهوى دوّار” تمتزج مع حنانٍ وحميميةٍ تهدينا متعة استرجاع الذكريات كأنما كنّا سلفاً على وشك البكاء وما هذه الأغنية إلا ذريعةً لنبكي.

ولحسن الحظّ أنّ الموسيقا هكذا، تنقلنا بين حزنٍ وأسىٍ، ومتعةٍ وسرور عشناه في أغنية “النهر الخالد” من روائع الراحل محمد عبد الوهاب، والذي فاجأنا تسجيلٌ صوتيٌّ مستعادٌ في بداية الحفل يُقدّم فيه صفوان بهلوان متمنياً للشعب السوري النصر والسعادة والهناء، إذ بعد الموسيقا التصويرية التي تبدأ بها الأغنية وأجواء مثل “مسافرٌ زاده الخيالُ والسحر والعطر والظلالُ/ظمآن والكأس فى يديه والحب والفن والجمالُ/والناس فى حبه سكارى هاموا على شطه الرحيبِ/آهٍ على سرك الرهيبِ وموجك التائه الغريبِ/يا نيلُ يا ساحر القلوبِ”، نصِلُ إلى قصبِ النيل ولياليه العظيمة وهو يقول: “سمعت في شطّك الجميلِ ما قالت الريح للنخيل، يسبّح الطير أم يغنّي ويشرح الحبّ للخميلِ/ وأغصنٌ تلك أم صبايا شربن من خمرة الأصيلِ”… وحين كرّر وأعاد وزادَ وأجادَ بهذا المقطع مع تصفيقٍ من جمهورٍ انتشى طرباً وملأ فضاء دار الأوبرا تصفيقاً وتهليلاً وفخراً إلى حدود السماء بموسيقار سوريٍّ مثل صفوان بهلوان، صخرة أرواد العتيقة!

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