«الكابوكي» مسرح تقليديٌّ يتوارثه ذكور اليابانيين

رنا بغدان:

فنّ «الكابوكي» الياباني فنّ مسرحي شفهي يشبه في عدد من أنظمته مدارس الفلسفة القديمة التي كان فيها التلاميذ يتلقون الحكمة بالمشاهدة والكلمة المسموعة لا المكتوبة, وكما أن لتلك المدارس مراتب ودرجات تحدد أحوال تلاميذها المنتخبين من الصفوة فإن لمسرح «الكابوكي» أيضاً رتباً وأحوالاً, فنجده يقتصر على الأفراد الذكور في أسرة واحدة, حتى الأدوار النسائية ينفرد بها أحد الذكور على مدى حياته من أفراد الأسرة التي تربطه بهم أواصر الدم والوراثة.

وعادة ما يبدأ الطفل الذكر بتعلّم التمثيل منذ نعومة أظفاره حيث يكون الأب مسؤولاً عن تلقين ابنه التقاليد الفنية وأصولها فتنحدر العلوم المسرحية وراثياً من الآباء إلى الأبناء جيلاً بعد جيل حتى يعرف كل جيل ما عرفه الجيل السابق ويتقن الأبناء إتقاناً دقيقاً ما أتقنه الأجداد, فتظل الأدوار المسرحية وحركاتها وأنغامها وإشاراتها ووقفاتها المعقدة على الحال نفسها التي كانت عليها منذ البداية ما يستوجب مراقبة وتمرساً يستغرقان على الأقل عشر سنوات, ومتى تمّ للممثل الناشئ إتقان دور من الأدوار تظل رتبته أو منزلته في عالم التمثيل على حالها إلى أن يرافق تمثيله نموّ من الداخل يؤهله فعلاً لأن يتكلم بلسان حال دوره, حيث لا يعود الممثل بعد نموه الداخلي سجين النغمة أو الحركة أو الكلمة بل سينسى كل ما تعلّمه و ينطلق مجنّحاً بصدق تمثيله لأنه قد وصل الذروة, ومتى بلغ هذه المرحلة خلع عن شخصه اسمه ولقبه وخلعت عليه أسرته اسماً جديداً هو الاسم نفسه الذي خلعته في الأجيال السابقة على كل فرد بلغ من قبل المرتبة ذاتها, فمثلاً نرى كبير الممثلين في فرقة «الكابوكي» يسمى «إينوسوكي إيتشيكاوا الثالث» أي أنه ثالث رجل في أجيال أسرته يبلغ مرحلة معينة تؤهله للقيام بتمثيل عدد من الأدوار الرئيسة.

وتتكون كلمة «كابوكي» من ثلاثة مقاطع تفيد اجتماع ثلاثة عناصر معاً هي الرقص و الغناء والإيماء أو الحركة الصامتة, و يجمع هذا المسرح بين نقيضين فهو من ناحية «كلاسيكي» الطابع حيث يتمسك بأسلوب أداء معين وتقاليد مسرحية مفروضة أصلاً, ولكنه من ناحية ثانية «عصري» على تعدد العصور لأنه يخاطب عامة الناس ولا يلتزم جانب النخبة المثقفة أو الطبقة الارستقراطية من دون وجود هوّة بينهما لأنّ حاضر المسرح هو ماضيه وهو في الوقت نفسه مستقبله, وقد يكون عنصر الأداء أعظم العناصر على الاطلاق في تكوين مسرح «الكابوكي» على هذا النحو وفي تبلور أزمته ضمن زمن واحد.

وقبل بداية «الكابوكي» حيكت أنسجة الخيال والأساطير والفلسفات في المسرح الياباني عندما اجتاحت اليابان حروب أهلية امتدت على مدى مئة عام وشملت قبائل وأسراً من كل صوب ولكنها اقتصرت في نهاية الصراع على أسرتين هما «الحاكي» و«الكنجي», وكانت الغلبة للأخيرة التي بزغ في سماء بطولاتها نجم «يوشي تسوني», ولكن أسرة «الكنجي» لم تلبث أن انقسمت على نفسها حتى أصبح البطل «يوشي تسوني» طريداً ومشرداً بسبب حسد أخيه الأكبر ونقمته عليه, من هنا أقبل المفكرون والكتّاب على هذه الشخصيات وملابسات حياتها في مستهل أعمالهم المسرحية فترجموها إلى شخصيات مسرحية ذات طابع شعبي, ووضعوا لها حدوداً في الحركة والإشارة والكلمة فدخلت نطاق «مسرح العرائس» في حين أقبل آخرون من رجال الفكر على دراسة القوانين التي تحكم هذه الشخصيات بتكوينها والمُثل التي تتبناها أو ترفضها فتكوّن من جراء هذا البحث النفساني والفلسفي مسرح اليابان المعروف باسم «نوه» الذي غالباً ما ترمز مسرحياته إلى الرقي بالشخص إلى وضع أرفع.

وكلا المسرحين أقدم عهداً من «الكابوكي» الذي حمل مزيجاً من صفاتهما, فقد أخذ عن مسرح العرائس علوم الحركة المسرحية, فلكل تعبير حركة ولكل ظرف وقفة ولكل شخصية إشارة وهي جميعاً حركات ووقفات وإشارات تبعد كل البعد عن مثيلاتها في الحياة الواقعية، ثم أخذ «الكابوكي» عن مسرح الـ«نوه» أسلوبه في تنغيم الكلمات وموسيقاه وهندسة بناء مسرحه وحافظ على تقليد تقديم عروض مسرحية تمتد طوال ساعات النهار, وقد يقوم كبير الممثلين خلال يوم واحد أو كل ساعة أو ساعتين بتمثيل عدة أدوار أو شخصيات تتطلب كل كلمة من كلماتها نغمة خاصة لها إشارات وحركات دقيقة تتعدد بتعدد ظروفها, من هنا كان عنصر الأداء في مسرح «الكابوكي» من أقوى العناصر التي حافظت على كيانه.

يذكر إنّ هذه المادة أعدّت من بعض منشورات اليونسكو التي أدخلت مسرح «الكابوكي» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية.

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