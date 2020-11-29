مسير الوفاء لدراجي دير الزور
مالك الجاسم:
ضمن احتفالات الرياضيين بالذكرى الخمسين للحركة التصحيحية المجيدة انطلق اليوم من أمام مقر فرع حزب البعث مسير دراجات هوائية تحت شعار« مسير الوفاء للقائد بشار الأسد» ، ويمر المسير عبر محافظات حمص وطرطوس واللاذقية, وصولاً إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في مدينة القرداحة ، ويشارك فيه ثمانية لاعبين ومدرب وإداري وميكانيكي ونقطة طبية. وحضر انطلاقة المسير الذي أقامته اللجنة التنفيذية بدير الزور كل من الرفيق رائد الغضبان أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ، وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب، ومعاون قائد الشرطة، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بدير الزور، وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
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