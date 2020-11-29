من حلب .. إطلاق الحملة الوطنية للمطالبة باستعادة لواء إسكندرون المحتل

حلب ـ مصطفى رستم:

بمناسبة الذكرى الأليمة الحادية والثمانين لسلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم، انطلقت الحملة الوطنية للمطالبة باستعادته في ساحة سعد الله الجابري وساحة كلية الطب والمدينة الجامعية بحلب بمشاركة رسمية وطلابية وشعبية، تضمنت حملة لجمع (التواقيع) هادفة لاستعادة اللواء السليب وإنهاء التواجد التركي عن الأراضي السورية كافة.

من جهته يقول رئيس الجمعية الخيرية لأبناء لواء إسكندرون “شاهين الحجي” في معرض حديثه لـ “تشرين” عن الفعالية التي تعيد إحياء الذكرى الأليمة ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي حتى، وإلى تسليط الضوء عن حقوق العودة بعد ما تم تزوير حقائق وتاريخ في العام 1938 بمساعدة فرنسا التي خالفت صك الانتداب حينها وأضاف:

“إن إقبال أبناء مدينة حلب على التوقيع بسجلات للمطالبة بإعادة لواء اسكندرون تهدف بالتالي إلى رفعها للمحافل والمنابر الدولية وإلى الأمم المتحدة بهدف الضغط باتجاه عودة الحقوق والأرض السليبة، بعد أن استغلت تركيا اندلاع الحرب العالمية الثانية وتفكك وانهيار عصبة الأمم آنذاك وانشغال العالم بأتون الحرب لضم اللواء إليها بشكل نهائي في خطوة لم تلق أي اعتراف دولي حتى من هيئة الأمم المتحدة”.

بالمقابل تجمهر طلبة جامعة حلب في ساحة كلية الطب، مطالبين بعودة الحقوق المسلوبة، وفي صوت واحد يفصح أنه لا خيار إلا بالعمل على كل الاتجاهات لإعادة اللواء نحو سابق عهده قبل الاستيلاء عليه، وتحدث في هذا الجانب أمين فرع جامعة حلب الدكتور “إبراهيم حديد” لـ تشرين قائلاً:

” ستعود يوماً كل الأراضي المحتلة سواء الجولان أو اسكندرون، ونحن مصممون في هذا البلد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد على تحرير كل شبر من الأراضي التي احتلت أو دخلتها أي قوات أجنبية بطريقة غير شرعية حديثاً أو قديماً، كما ستتحرر مهما كان الثمن، ومن الواضح ما يفعل المحتل التركي بالمناطق التي يحتلها من سياسة تتريك ممنهجة بالأسلوب أو المناهج التعليمية إلا أنهم سيطردون بلا أدنى شك”.

في هذا السياق تحدث رئيس جامعة حلب الدكتور “محمد كرمان” لـ “تشرين” عما يمكن تسميته بإعادة الشمل الواحد وقال: “حين يجتمع طلاب وموظفو جامعة حلب فهو مشهد لـ اللحمة الوطنية التي نفخر بها ولن ننسى أرض إسكندرون، ونقول للمجتمع الدولي لا تغمضوا أعينكم لأنه يوجد شعب حي يطالب بأراضيه”.

هذا وتوافد في مركز جمع التواقيع منذ الصباح الأهالي من أبناء حلب في مركز المدينة وطلاب جامعة حلب لوضع إمضائهم على ذلك المطلب المحق في عودة الأرض إلى أصحابها لواء اسكندرون في فعالية حملت شعار “اللواء عربي سوري من الأزل إلى الأبد” وتستمر لغاية التاسعة مساءً من اليوم.

تصوير: صهيب عمرايا

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