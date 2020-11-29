تقرير جديد لتشخيص حالة السكان

يسرى ديب:

قال رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان د. أكرم القش إنه يتم العمل حالياً على تقرير إجمالي جديد يوصف ويشخص حالة سكان سورية بعد الحرب، ويتابع الفجوات ويعمل نوعاً من الاستشراف المستقبلي.

وأضاف د. القش إن جوهر التقرير وغايته الأساسية هو التركيز على مسألة العودة والاستقرار وتلبية وتنمية حاجات السكان, وإن الهيئة بالتعاون مع جهات عدة تمكنت من وضع مشروع سياسة سكانية يقوم على 7 وثائق، كل وثيقة هي إجمالية لكل سورية، ووثيقة خاصة بكل محافظة، ووثائق خاصة بالمناطق الأقل نمواً، ووثائق استهدافية، ورصد ومتابعة، وأكد أنه رصدت في السابق ميزانيات مهمة لتنفيذ البرامج السياسية السكانية التي تتصل بتمكين النساء والشباب والأطفال والمسنين، لكن جاءت الحرب وتعثرت السياسية السكانية، ولكن عاد العمل خلال الحرب على المؤشرات لمعرفة الفجوات التي حصلت، وأين أثرت الحرب.

وبيّن أنه تم العمل على تقرير سكان سورية 2014، وكيفية وضع البيانات التقديرية للملف السكاني، فالهيئة مكلفة بالملف السكاني في سورية منذ 2008 وحتى الآن، حيث أنجز تقريران مهمان قبل الحرب، بعنوان: حالة سكان سورية2008 -2010، حيث شخص التقرير الأول عناصر المشكلة السكانية بموضوع ضبط معدل النمو السكاني، وخلل التوزيع الجغرافي للسكان بين المحافظات، وتدني الخصائص النوعية للسكان، أما التقرير الثاني فقد تمت الإشارة إلى قضية مهمة وهي ضرورة الاستعداد لأجل الانفتاح على النافذة الديمغرافية، بسبب التغيير في التركيبة العمرية للسكان، وتراجع نسبة الأطفال، حيث كانت الظروف مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان من المفروض أن يتم الاستعداد لذلك بفرص عمل واستثمارات ..الخ.

وبيّن أنه بالاستناد إلى هذين التقريرين والتقارير الأخرى، تمكنت الهيئة بالتعاون مع كل الجهات المعنية من وضع مشروع السياسية السكانية.

وتحدث د, القش خلال الجلسة التي شاركت فيها 12 جهة في فنذق الشام بدمشق اليوم (هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والعدل والتربية والصحة والاقتصاد والداخلية والشؤون والعمل والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة التعليم العالي) إلى ضرورة الخروج بتقرير موضوعي حرفي يمكن الاعتداد به، على عكس تقارير بعض الجهات الدولية التي تستخدم الرقم لأهداف سياسية حيث وصل عدد سكان سورية في أحد تلك التقارير إلى 80 مليون نسمة، بعد المبالغة الكبيرة في أرقام من هم خارج البلاد وضمن بعض المحافظات تبعاً لحالة المحافظة ووضعها الأمني.

وتحدث القش عن ضرورة أن يوَصف التقرير حالة السكان بأبعادها الثلاثة ( بنية، حركة، وظيفة) وذلك لتقديم صورة عن حالة السكان في سورية، بشكل يرضي ويريح صانع القرار.

على قيد أهلها

ولأن لوزارة الداخلية دوراً كبيراً في موضوع الإحصاء والبيانات كانت إجابات مدير عام الأحوال المدنية في وزارة الداخلية أحمد رحال عن الاستفسارات حول مصير المشاريع التي تقيمها الوزارة كمشروع أمانة سورية الواحدة تتضمن الكثير من المعلومات الجديدة حيث بيّن أن هذا المشروع قاب قوسين أو أدنى من الانطلاقة، وستستفيد منه كل سورية.

وأن هنالك 296 أمانة سجل مدني، وهي معنية بمنح وثائق الأحوال المدنية وتسجيل واقعة الأحوال المدنية من: وفاة زواج ولادة طلاق ومنح البطاقة الأسرية، ومنح بطاقة شخصية، وإحصائيات، ووفيات، ومعرفة من هم بسن الخدمة الإلزامية.

وإن مشروع أمانة سورية الواحدة سينطلق مع قانون الأحوال المدنية الجديد، وهذا المشروع يستفيد منه كل السوريين، حيث أصبحت البطاقة الشخصية تطبع مكان إقامة المواطن دون النظر لمكان قيده، ودون حاجة لإرسالها إلى المحافظات، بل من مكان الإقامة يمكنه الحصول على الهوية الشخصية دون الحاجة لأي مراسلات، كذلك الحال مع البطاقة الأسرية، إذ لا يحتاج العودة لأمانة القيد، ولكن حيث يسكن.

أما النقطة الأهم فهي أن الزوجة تبقى على قيد أهلها، حيث كان نقلها من أصعب الإجراءات وهذا سيلغى، وتصبح واقعة الزواج تسجل مع بقائها على قيد والدها دون نقل القيد، وكذلك إلغاء عودة نقل قيدها عند الترمل أو الطلاق، وأن كل واقعات المواطن تصبح مسجلة في سجل حاسوبي واحد.

ومن المشاريع أيضاً مشروع العنوان الوطني حيث تحدد على أساس إقامة كل مواطن، إذ ليس من المعقول أن يصل عدد سكان منطقة كجرمانا إلى مليون نسمة مثلاً بينما المسجل على سجلاتها لا يتعدى 30 ألفاً، ومعرفة إقامة المواطن تساعد في توزيع الاستحقاقات الخدمية لكل منطقة.

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