شح بمياه الشرب بقرية خلخلة في السويداء

السويداء- طلال الكفيري

منذ أكثر من أسبوعين وأهالي قرية خلخلة في السويداء يعانون وجود نقص بمياه الشرب، من جراء تعطل البئر الارتوازية رقم١ المخصصة لمياه الشرب والتي تغذي الحارة الغربية من القرية.

وأشار الأهالي إلى أن المياه لا تصل بيوتهم إلا كل ١٥ يوماً مرة واحدة لكون تغذية القرية باتت منوطة ببئر واحدة نتيجة تعطل البئر الثانية، ليضيفوا: إنه أمام هذا الواقع المفروض عليهم أصبحوا مضطرين لتأمين احتياجهم من الماء سواء للشرب أو الاستخدامات المنزلية عن طريق شرائها بالصهريج، إذ وصل ثمن النقلة الواحدة إلى ٤٥٠٠ ليرة، الأمر الذي أرهقهم مادياً.

من جهته رئيس وحدة مياه شهبا – المهندس نبيل نوفل قال: تتم تغذية قرية خلخلة مائياً من خلال بئرين ارتوازيتين، إلا أن إحدى هاتين البئرين خرجت من الخدمة من جراء تعطل المضخة الغاطسة، وقامت المؤسسة بتأمين المياه للأهالي من بئر قرية (إم حارتين) أي بمعدل ضخ ساعة ونصف الساعة، علماً أن الكمية التي يتم ضخها لا تلبي احتياج الأهالي.

ولفت إلى أن إصلاح الآبار يأتي وفق الأولوية، فهناك بعض القرى لا يوجد فيها سوى بئر واحدة وعند تعطلها سنكون مضطرين لإرسال الرافعة إليها، وتأجيل القرى ذات المصدرين، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي لقرية خلخلة من المياه هو ٥٠٠ متر مكعب ونتيجة تعطل البئر الارتوازية باتت الكمية الواردة ٤٠٠ متر مكعب.

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