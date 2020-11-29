نمور: أغلب معامل الأدوية البيطرية استأنفت إنتاجها

ياسر النعسان

بيّن الدكتور زياد نمور- مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن الوزارة عملت على تنظيم قطاع الدواء البيطري من أجل توفير احتياجات الثروة الحيوانية من الأدوية واللقاحات كأحد المستلزمات الرئيسية للإنتاج الحيواني وذلك من خلال إنجاز الدراسات الفنية لترخيص الأدوية واللقاحات المحلية وتشجيع إنتاجها وتسجيل الأجنبية منها حسب المعايير الدولية والإشراف على تجارة وصناعة الأدوية واللقاحات البيطرية ومراقبتها من خلال مجموعة من الضوابط الفنية والإدارية وإقرار خطة الاحتياجات السنوية من اللقاحات البيطرية الوقائية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع .

ولفت نمور إلى أن أغلب المعامل التي كانت متوقفة عن الإنتاج خلال الأزمة عادت واستأنفت إنتاجها بعد أن قدمت وزارة الزراعة التسهيلات والدعم الممكن من خلال وضع معايير فنية وإدارية للتصنيع عند الغير ( عند المعامل التي لم تتعرض للتخريب ) أو من خلال ترخيص خطوط إنتاج جديدة فيها بعد أن قام أصحابها بترميمها وإعادة تأهيلها، حيث يبلغ عدد المعامل حالياً 54 معملاً للأدوية البيطرية أغلبها واقعة في المدن الصناعية وذلك من أصل 72 معملاً مرخصاً أصولاً في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا وطرطوس.

وأشار نمور إلى أن هذا القطاع أثبت خلال السنوات السابقة أنه يمتلك العديد من المقومات الإيجابية التي كانت لها انعكاسات واضحة في الحفاظ على سلامة الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية في سورية رغم وجود بعض المعوقات والصعوبات كارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المواد الأولية وصعوبات الشحن نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر، لافتاً إلى أن أهم تلك المقومات عدم حدوث اختناقات أو فقدان الأدوية البيطرية العلاجية والداعمة ومضادات الطفيليات في السوق المحلية لزوم قطعان الثروة الحيوانية، علماً أن المستحضرات البيطرية بقيت خلال الحرب وما زالت متوفرة حسب الحاجة في السوق المحلية، وقامت بعض المعامل بتصديرها إلى عدد من الأسواق الإقليمية أهمها العراق ولبنان والسودان وليبيا ودول الخليج واليمن والجزائر والأردن وأوكرانيا وغيرها.

وبيّن نمور أن هناك تنوعاً كبيراً في الأشكال الصيدلانية للأدوية البيطرية المُنتجة محلياً والمرخصة أصولاً (حقن – معلقات – بودرة – مراهم) إضافة لانعدام فرص الاحتكار نظراً لوجود بدائل كثيرة للأصناف الدوائية في السوق المحلية، إضافة للقدرة على التصنيع المحلي للآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج بشكل يغطي معظم احتياجات المعامل وتوفر خبرات وكوادر جيدة في مجال الصناعات الدوائية لدى القطاعين العام والخاص.

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