فوز بايدن لا يضمن تنفيذ أجندة تقدمية!

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أشار مقال نشره موقع “تروث آوت” إلى أن الحركة “المناهضة للحرب”، التي ساعدت في إنهاء حرب فيتنام، منعت حروباً إمبريالية أمريكية واسعة النطاق إلى أن غزا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن العراق في عام 2003، لافتاً إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب انخرطا وواصلا “حرب بوش على الإرهاب” غير الشرعية والمميتة في العراق وأفغانستان، وشنا هجمات بواسطة طائرات من دون طيار في عدة بلدان أخرى.

وأوضح المقال أن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لأنتوني بلينكن لشغل منصب وزير الخارجية أمر مثير للقلق، إذ يتوجب على كبير الدبلوماسيين في البلاد تفضيل الدبلوماسية على النزعة العسكرية، لكن بلينكين، الذي كان نائباً لمستشار الأمن القومي في عهد أوباما، لا يبدو مناسباً لهذا المنصب بالنظر إلى دوره الفعال في صياغة دعم بايدن للحروب في أفغانستان وضد العراق، وتصريحه بأن “بايدن لن يربط المساعدة العسكرية لـ”إسرائيل” بأي قرارات سياسية تتخذها”!.

ولفت المقال إلى أن ترشيح ميشيل فلورنوي لشغل منصب وزير الدفاع، والتي شغلت منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية خلال رئاسة أوباما، لا يبدو واعداً كذلك الأمر، وخاصة أنها دعت إلى توجيه “ضربة استباقية” للعراق في عام 2002، وساعدت في تصعيد الحرب الأمريكية في أفغانستان والتسبب بكوارث إنسانية نتيجة الحرب الإرهابية على سورية وحرب “ناتو” على ليبيا أثناء إدارة أوباما.

وبين المقال أن بايدن وعد بالفعل بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب المأساوية على اليمن، لذا يتوجب عليه إعادة المساعدات الإنسانية لهذا البلد وحث النظام السعودي على التفاوض لإنهاء حربه هناك، ومن الضروري أيضاً أن يُضغط على بايدن لإنهاء الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان مع الانسحاب الفوري لجميع القوات الأمريكية، والأكثر أهمية ثمة ضرورة ملحة ليعمل بايدن على عكس نزعة ترامب التي صعّدت الحرب على سورية.

ورأى المقال ضرورة في حث بايدن على إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للأنظمة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حسب ما يقتضيه قانون ليهي الأمريكي، والامتثال لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي يحظر تصدير الأسلحة التي لا تستخدم فقط للدفاع المشروع عن النفس، وتشمل تلك الأنظمة السعودية و”إسرائيل”، ويجب الضغط على بايدن لإعادة المساعدة المالية للفلسطينيين وتعويضهم عن المساعدة التي حجبها ترامب خلال فترة حكمه.

وأكد المقال أهمية إنهاء العقوبات والتهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية والتعاون مع تحقيقاتها، ووقف “العقوبات” العدوانية ضد إيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا ونيكاراغوا وسورية وكوبا، ووقف سباق التسلح التقليدي والنووي مع روسيا والصين، إضافة إلى خفض الميزانية العسكرية الأمريكية الهائلة التي تثري مقاولي الٍأسلحة وتسهل شن حروب إمبريالية أمريكية تقتل الأبرياء وتخلق أزمات لاجئين ضخمة حول العالم.

طباعة