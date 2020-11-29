تقرير: سامر اللمع

انعكست السياسات الخاطئة التي يمارسها رئيس النظام التركي رجب أردوغان, على اقتصاد البلاد, الذي شهد تدهوراً مستمراً تمثل بشكل خاص بانخفاض قيمة العملة التركية إلى مستويات غير مسبوقة.

واعتمد أردوغان في تنفيذ سياساته المالية المتخبطة على صهره بيرات البيراق الذي شغل على مدى عامين منصب وزير المالية في حكومة حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه أردوغان.

إلا أن الضغط الشعبي المتواصل في الشارع وفي الإعلام التركيين, دفع وزير المالية مؤخراً إلى تقديم استقالته من الحكومة التركية, وهو ما اعتبره المراقبون خطوة مراوغة من أردوغان بهدف تنفيس الغضب الشعبي المتفاقم.

المواطنون الأتراك عبروا عن سعادتهم عند سماع نبأ استقالة صهر أردوغان من منصبه, وهذا ما أظهره استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة “أوراسيا للدراسات واستطلاعات الرأي”, عقب استقالة البيراق, حيث عبّرت الغالبية العظمى من الأتراك الذين تم استطلاع أرائهم عن سعادتهم بنبأ استقالة صهر أردوغان، مؤكدين أنه فشل في إدارة اقتصاد البلاد.

وذكر الاستطلاع أن 90.2 في المئة من المواطنين الأتراك, ابتهجوا لسماعهم نبأ استقالة البيراق الذي فشل, وفقاً لهم, على مدار توليه حقيبة وزارة الخزانة والمالية في خفض معدلات التضخم ومنع تراجع قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأوضح الاستطلاع, أن 72 في المئة من المشاركين ذكروا أنهم علموا بخبر استقالة البيراق من مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أوضح 12.1 في المئة من المشاركين أنهم علموا بالاستقالة من التلفزيون والإذاعة، وذكر 15.8 في المئة من المشاركين أنهم علموا بالنبأ من أزواجهم وأصدقائهم ومعارفهم.

يشار هنا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية والموالية لحكومة حزب “العدالة والتنمية” امتنعت عن إذاعة نبأ استقالة صهر أردوغان طول 24 ساعة.

وتضمن استطلاع الرأي الذي كشف نتائجه، كمال أوزكيراز مدير مؤسسة “أوراسيا”، سؤال المشاركين عما إذا كانوا يرون أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية، حيث أجاب 24.9 في المئة من مؤيدي حزب “العدالة والتنمية” بنعم في حين بلغت هذه النسبة في صفوف مؤيدي الحركة القومية نحو 57.2 في المئة.

وشهد استطلاع الرأي أيضاً سؤال المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة، حيث أعرب 39.1 في المئة من المشاركين عن تأييدهم للأمر بينما أكد 12.4 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم من الأمر بعد.

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