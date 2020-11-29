أيمن فلحوط

ثلاثة أيام عاشها طلبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية(الهمك) بترقب قبل إعلان نتائج التقييم للمشاريع المقدمة في معرضهم بنسخته الثالثة 2020 بعد انطلاقه قبل ثلاث سنوات، والذي حمل هذا العام شعار “شراكة مجتمعية لغد مشرق” سعياً لتحقيق الهدف الأسمى في ربط الجامعة بالمجتمع.

800 مشاريع تنوعت أشكالها وطبيعتها قدمها الطلبة، وفقاً لتأكيدات من المعنيين في الكلية، وفي النهاية كان نصيب الفائزين 24 مشروعاً حققت علامات التميز التي عاينتها وأقرتها لجنة خاصة مؤلفة من عشرة مختصين كان لأقسام الكلية التمثيل فيها مع ممثلين من خارج الكلية.

المعرض جاء فرصة للزائرين من مختلف الشرائح المجتمعية للتعرف على إنجازات الطلبة، ووصل معدل الزيارات اليومية إلى 2500 فرد في اليوم الواحد حسب إحصائيات الفريق التطوعي والإعلامي الخاص بالكلية.

(تشرين) كانت حاضرة في اليوم الأخير من المعرض منذ ساعات الصباح حتى نهاية حفل توزيع الجوائز التقديرية للمشاريع المتميزة، التي عبر الحضور من الطلبة عن سعادتهم لما قام به زملاؤهم وخاصة في مشاريع التخرج المتميزة من جهود كبيرة وجبارة بتميزهم وإبداعهم.

وتقديراً للطلبة تنشر (تشرين) أسماء الفائزين في تلك المشاريع مع أسماء الدكاترة المشرفين على تنفيذ تلك المشاريع.

المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من المعرض

قسم هندسة الميكانيك العام

تحسين فعالية الأنبوب الحراري ثنائي الطور العامل على وسيط التشغيل R134a للطالب فادي الخطيب بإشراف د. وجيه ناعمة

قسم هندسة الطاقة الكهربائية

التبريد الالكتروني باستخدام الخلايا الشمسية، للطالب صالح العلي الخلف وبإشراف أ.د .م هاشم ورقوزق

قسم الهندسة الكترونية والاتصالات كان الأوسع مشاركة بـ 17 مشروعاً ولذلك كان هناك ثلاثة فائزين على التوالي.

– تصميم وتنفيذ فرز النفايات عبر سلة النفايات الذكية للطالبتين مرح السحلي وميساء العيسى بإشراف د. هلا الأمين.

– تصميم وتنفيذ نظام تحكم ببيت بلاستيكي بتقنية انترنت الأشياء للطالبتين آية السعدي وصفاء محمد وبإشراف د. محمد الحسين

– النظارة المحاكية للعين البشرية المساعدة للمكفوفين والمشرف للطلبة بتول العاني + اسراء كحلوس + أريج شعبان، وبإشراف د. نضال زيدان

قسم الهندسة الطبية

– تصميم ذراع روبوتية للتطبيقات الطبية للطالب محمد أحمد المصري وبإشراف د. محمد فراس الحناوي

– قفاز ذكي لمساعدة الصم والبكم على تعزيز التواصل مع البشر من خلال لغة الإشارة للطلبة كمال قصاب ومحمد ديب الحوراني ومحمد قصيباتي وبإشراف د. بسام لالا.

– جهاز محمول لمعالجة وعرض إشارة القلب المقتبسة من راحة الكفين بالزمن الحقيقي للطالبين علاء الجغماني ومرح القضماني، وبإشراف د. هاني عماشة.

قسم التصميم الميكانيكي

تصميم وتنفيذ آلة تفريز مبرمجة بثلاثة محاور للطلاب عصام فضلي وعامر طبلية وعامر الحواس ومحمد سليمان قنبر، وبإشراف د. عبد الوهاب الوتار.

قسم هندسة الحواسيب والأتمتة

– تصميم وتنفيذ راسم جداري للطالبين محمد بسام الرتا ويارا رزوق، وبإشراف د. رأفة خازم

– طاولة النقل متعددة الاتجاهات للطلاب محمد ملاطيه لي ومحمد علي أبو جيب ومحمد بشر رمضان، وبإشراف د. هيام خدام

قسم هندسة السيارات والآليات الثقيلة

تصميم وتنفيذ نفق هوائي لدراسة الديناميكية الهوائية للطالبين ماهر صالح وعيسى المحمد، وبإشراف د.رياض قبيس

قسم هندسة الغزل والصناعات النسيجية

تصميم وتنفيذ جهاز لقياس معامل انسدال الأقمشة للطلاب رهف الناصر

وسلاف جبور وعباس الشيخ داغر بإشراف د. خليل الحلبي و د. مجد بركات

الكلية التطبيقية

– تصميم وتنفيذ ذراع روبوتية قادرة على تجميع العناصر باستخدام نظام معالجة الصورة، للطلاب ضياء الدين رحمون ويوسف نصر وحسام السيد وعبد العزيز الدروبي وغيث رشيد، وبإشراف د. محمود بني المرجة

– تصميم كرسي متحرك ذكي للطالب أحمد الكود بإشراف د. مامون يونس

كلية الهندسة المعلوماتية

بناء منصة خدمية لطلاب الهندسة المعلوماتية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية للطلاب أحمد كريز وعبد الرزاق طرابلسي ومراد بعيون، وبإشراف د. إياد الخياط.

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

– دراسة شبكات الدفع الالكتروني وبناء تجهيزات تحاكي عملها للطالب إبراهيم ملحم، وبإشراف د.سميح جمول.

– تحسين جودة فيديو باستخدام التعلم العميق للطالب محمد حلاق وبإشراف د. عمر حمدون.

– تصميم وتنفيذ روبوت اسطواني متغير الشكل لعمليات البحث والاستكشاف، للطالب عبد الرزاق السلامة وبإشراف د.م.جميل ليوس

جامعة الشام

تطوير نظام كشف الاختراق المعقد على السلوك باستخدام منهجيات التعلم الآلي للطالب عبد الرحمن محمد منصور الخطيب، وبإشراف د. جورج كراز.

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

مشروع واقع افتراضي لمدينة دمشق للطالب محمد حسان الأسطواني، وبإشراف د. معتصم شفا عمري

الجامعة السورية الخاصة

Sales Management System للطالب أحمد مرهج وبإشراف د. بسيم برهوم.

توسيع المشاركة الطلابية

الدكتور مجد الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي بعد زيارته للمعرض أكد لـ(تشرين) أن ما يميز معرض مشاريع التخرج هذا العام بدورته الثالثة هو توسع المشاركة الطلابية من خارج جامعة دمشق، وشملت عدة جامعات خاصة، كما أن عدد الجهات الداعمة للمعرض ازداد أيضاً، وكانت المشاريع متنوعة كعادتها بين الأقسام المختلفة لكلية الهمك، وبعض المشاريع يمكن استثمارها، وهي تقدم بعض الحلول البسيطة لمشكلة نقص حوامل الطاقة. وتعتمد نوعي الطاقة الشمسية والريحية، وفي الواقع جميع المشاريع تحتاج إلى دعم من قبل الجهات المستفيدة منها بشكل مباشر، وأخص وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة، كما أن وزارة الصناعة قد تستفيد أيضاً من بعض المشاريع، وأعتقد أنه يمكن زيادة الفائدة في المعارض المقبلة من خلال تنظيم زيارات لممثلي الوزارات الثلاث إلى المعرض، ومن جهة أخرى التخطيط للقيام بمشاريع مشتركة بين عدد من الكليات لتتكامل وتتلاقح الاختصاصات فيما بينها، وعلى سبيل المثال بين الهندسة الطبية والصيدلة والطب، وكذلك بين الهندسة المعلوماتية والمدنية وهكذا.

مشاريع قيمة ومفيدة

عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق د.م. مصطفى الموالدي وجه الشكر والتقدير في بداية حديثه لصحيفة تشرين قائلاً: أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة تشرين التي تهتم بنشاطات الطلبة وقضاياهم ونشاطات كليتنا، وهي فخر لنا.

أما الغرض من المعرض فلدينا 8 أقسام في الكلية، ولدى الطلاب أفكار مميزة ومبدعة يقدمونها بإشراف الدكاترة في الكلية، ويستحقون الاهتمام بهم لإنجاز مشاريع قيمة ومفيدة، وعلينا تطويرها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

في هذا العام قدم 800 مشروع من قبل الطلبة اختلفت درجاتها بين المتوسط والجيد والممتاز، وقمنا باختيار 80 مشروعاً لطلبتنا في كلية الهمك، وشاركنا عدد من الكليات في الجامعات الخاصة، وكانت الغاية من ذلك خلق جو من المنافسة بين الطلبة، كما وجهنا الدعوة لقطاعات المجتمع المختلفة، ومن بينها غرفة صناعة دمشق وريفها بغية خلق فرص عمل للطلاب، والتي وقعنا معها اتفاقية تعاون تشاركية ستكون بوابة تربط بين كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، وغرفة صناعة دمشق، وتمهد لفتح بوابة للصناعيين للتوجه إلى جامعة دمشق لتطوير الأفكارٍ عن طريق طلابنا الجديرين أصحاب العقول النيرة، ومن خلال تمويل تلك المشاريع المنتجة، لتكون بمثابة فرص حقيقية لتوفير العمل في المجالات والاتجاهات التي تم تطويرها والعمل عليها، وتالياً رعاية المشاريع الطلابية الكبيرة والصغيرة مادياً، للحصول على نتاج أقرب ما تكون للواقع وللصناعيين، وبناء وتجهيز مشاريع حقيقية قابلة للتطبيق الصناعي على أرض الواقع.

كما أن الشركات التي قامت بزيارة المعرض حرصت على إجراء اللقاءات مع الطلبة للتعرف على مشاريعهم، على أمل أن تتبنى المفيد لها في المستقبل، وتالياً يكون خريجونا ضمن تلك الكوادر العاملة في نطاق هذه الشركات والمعامل، وسبق لنا في العام المنصرم توظيف 6 من طلابنا الخريجين في مشاريع مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وهو ما ينقلهم من مرحلة الدراسة إلى مرحلة سوق العمل عن طريق شركات القطاع العام أو الخاص.

أضاف د.الموالدي: ربما تكون تلك الشركات وغالباً ما يحصل ذلك لديها مشاكل فنية، وتبحث عن الحلول في أجهزة معينة لصعوبة استقطاب الخبراء الأجانب من جهة، وللكلف المادية العالية من جهة ثانية، فتلجأ لدينا وسنعمد لتقديم ذلك كمشاريع تخرج للطلبة، وحتى في عملية تصنيع البدائل للأجهزة مستعدون لذلك، وسنطبق الاتفاقية مع غرفة الصناعة على أرض الواقع.

وأمل أن يصل المعرض إلى جميع المستثمرين والصناعيين لكي يغتنموا ويستفيدوا من طاقات الشباب الخلاقة، لأن الاستثمار في الإنسان هو القيمة الكبرى.

ونتطلع في المعرض المقبل لإقامة تشاركية أوسع وأكبر مع مشاريع قفزة وتميز ومعرض الباسل للإبداع والاختراع، والهيئة العليا للبحث العلمي والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، كما سنقيم دورة تدريبية للطلبة عن كيفية تسويق منتجاتهم لتقديمها للآخرين، بغية تقديم أنفسهم بصورة مثالية وأكاديمية لافتة للنظر.

وختم عميد كلية الهمك قائلاً: الكلية جاهزة لحل أي مشكلات في ضوء المتاح والمتوافر لديها للقطاعين العام والخاص، وسنبدأ قريباً سلسلة من الاجتماعات في ورشات عمل مع وزارات الكهرباء والصحة والصناعة، والتشبيك معها من أجل العمل على حل المشكلات العالقة في نطاق عملها، وبذلك نؤمن لطلابنا الفرصة في العمل وحل المشكلات.

بدوره الدكتور غيث ورقوزق رئيس اللجنة التنظيمية في المعرض- تخصص تطبيقات ذكاء صنعي في الشبكات الكهربائية بين أهمية المعرض في إبراز دور الجامعة في المشاريع التي يطرحها الطلبة وخاصة التي تتعلق بسوق العمل وحاجات المجتمع، وقد تنوعت هذه المشاريع، فمنها المتعلقة بالطاقات المتجددة وتطبيق الذكاء الصنعي لذوي الاحتياجات الخاصة، والأتمتة الصناعية والروبوتات والتحكم الصناعي في المعامل بالسيور الناقلة لتوزيع التجهيزات داخل المعمل، والهندسة الطبية سواء حالة الأطراف الصناعية أو القفازات، أو العيون التي تساعد الأشخاص المصابين بالعمى على تناول الطعام والحركة في المنزل.

وعلى صعيد لجنة التقييم للمشاريع في المعرض تألفت اللجنة من 10 أشخاص, 8 من كوادر الكلية ومن أقسامها المختلفة، واثنان من خارج الكلية قامت بزيارة المعرض، وسؤال الطلبة والتعرف على مشاريعهم قبل إعلان نتائج التقييم، كما نوه د. ورقوزق بزيارات طلبة الجامعات الخاصة إلى المعرض للتعرف على المشاريع المقدمة، والاطلاع على مخبري الاتصالات الحديث المفتتح في العام الماضي بإشراف وزارة الاتصالات، ومخبر التوتر العالي الأول من نوعه في الشرق الأوسط حتى الآن.

جهود طيبة للفريق الإعلامي

عاليا الحريري المنسقة في الفريق الإعلامي للكلية والتي قدمت لحفل الختام بصورة حيوية وجيدة أكدت أن عملهم انصب على تصميم هوية بصرية كاملة لمعرض المشاريع بنسخه الثلاثة، وتهيئة وتصميم كافة مطبوعات المعرض (بروشور، بوستر, كروت دعوة، بادجات ….) وتجميع بوسترات جميع المشاريع المشاركة ضمن هوية واحدة وقالب واحد، واقتراح وتنفيذ بعض الأفكار التي تعطي تجربة أفضل ومميزة لزائر معرض المشاريع, والقيام بتغطية مقابلات فيديو لكافة المشاريع المشاركة ضمن المعرض وتوثيق صور شخصية لكل مشروع مع المنفذين له، إضافة للفعاليات والمحاضرات أثناء المعرض, وتجهيز محتوى مرئي للعرض في حفلي الافتتاح والختام (سلايدات، برومو فيديو عن المعرضين السابقين, برومو فيديو عن تجهيزات المعرض).

وتصوير ومونتاج فيديوهات خاصة لزيارة بعض الجهات الرسمية والتنسيق والتواصل مع الجهات الإعلامية والإذاعية، ومرافقتهم خلال المعرض وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وتوثيق من خلال الصور والفيديوهات لأجواء المعرض، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوثيق المشاريع المشاركة ومشاريع التخرج الخاصة بالكلية، و إنشاء فقرات تفاعلية للتصوير وتوزيع هدايا للزوار، ودعم المشاريع الريادية للطلاب من داخل الكلية من خلال استقبال مشاريعهم الخاصة ضمن المعرض.

تصوير: عبد الرحمن صقر

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