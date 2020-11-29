التدريب على التقويم الشامل في ورشة عمل

دينا عبد

ضمن جهود وزارة التربية وخطتها وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم، ومنظمة اليونيسيف تنعقد دورة تدريبية حول إعداد الاختبارات ولاسيما مع المناهج المطورة والحديثة، بحيث يتم تعريف المتدرب على كيفية بناء الاختبارات، وليس أسئلة الامتحان، وفي تصريح لـ« تشرين» أكد معاون وزير التربية د.عبد الحكيم الحماد بأن التقويم من أجل التعلم هو الهدف الأساس، فتقويم نتاجات التعلم أمر ضروري، كما أن من حق كل مدرس في الجمهورية العربية السورية أن يتدرب كيف تبنى الاختبارات، وليس أسئلة الامتحان، وكيفية التمييز أيضاً بين أسئلة الاختبار والأسئلة الامتحانية، وأشار الحماد أنه منذ أن بدأت عملية تطوير المناهج أخذ في الحسبان تدريب كافة المعلمين والمدرسين على كيفية بناء الأسئلة والنماذج الامتحانية التي في أغلبها تركز على آليتي الحفظ أو المعرفة والفهم ، ولو كان في الحدود الدنيا فلا بد أن يتدرب الزملاء على كيفية بناء اختبارات وليس امتحانات.

د. رمضان درويش مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية بيّن أنه بعد أن تمت عملية تطوير المناهج التربوية أصبحت هناك مناهج مطورة تواكب العلم الحديث ومجريات التربية في معظم دول العالم، وبتوجيهات من وزير التربية تم الدعوة لبناء اختبارت ليست تقليدية “موضوعية” حديثة، وكان لابد من تدريب المدرسين في جميع مدارس القطر على كيفية بناء الاختبارات، من هنا انطلقت فكرة دورة اختبارية برعاية اليونيسيف، وهذه الدورة ستعتمد أولاً على تدريب المدرسين على كيفية بناء الأسئلة الموضوعية، أي المتعددة الخيارات، ومن ثم ستنطلق إلى جميع المحافظات، لتشكل نواة لبناء بنك محتوى وأسئلة ومعلومات، لكي تكون متاحة لدى جميع الطلبة في الشهادات مبدئياً، ومن ثم سننطلق إلى بقية الصفوف، وليس بالضرورة أن يكون هناك امتحان مؤتمت هذا العام ، إنما سيكون متاح أمام جميع الطلبة لدراسة واقعه بشكل كامل خارج إطار المدرسة، وخارج إطار الدروس الخصوصية وماشابه.

الآن هذه الدورة في دمشق وريف دمشق والقنيطرة، ولدينا مجموعة من المتخصصين في المركز توجهوا إلى المحافظات الأخرى، وخلال أسبوعين ستكون الدورة شملت جميع المحافظات، وتستمر الدورة مدة أسبوع تتضمن متدربين من المحافظات القريبة دمشق وريفها والقنيطرة.

سليمان اليونس مدير تربية دمشق بين أن ورشة العمل هذه جاءت من أجل عملية بناء الاختبارات، حيث تكون أكثر تطوراً في الوصول إلى حالة الأتمتة التي هي نوع من حالة العدالة بين الطلاب، والوصول إلى منهاج متكامل بحيث يكون بعيداً عن الأثر الشخصي في عملية وضع الأسئلة والتصحيح، فكما نعرف أن الامتحانات العادية تحمل الكثير من المحاذير، وكلما سعينا نحو الوصول إلى الامتحانات المؤتمتة وصلنا إلى حالة العدالة.

ماهر فرج مدير تربية ريف دمشق أشار إلى أن المناهج المطورة والحديثة تحتاج بناء اختبارات تناسب مهارات الطلاب، بحيث تركز على الجانب المعرفي وأعتقد أن هذه الورشة ستخرج بنتائج إيجابية جداً، ولاسيما أن وزارة التربية كانت قد طلبت نماذج لهذه الاختبارات من الزملاء المدرسين في الميدان التربوي، بما ينعكس على تطبيقها ربما على الأقل خلال امتحانات الفصل الأول، وتالياً ستكون مسودة أو تجربة يتم البناء عليها، وبيّن فرج بأن الذين دعوا إلى المشاركة هم مدرسون من كافة الاختصاصات وهي التي سيتم الاختبار عليها.

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