بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على موقف روسيا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد بوتين في برقية دعم وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نقلتها وكالة “وفا “على أن روسيا كانت ولا تزال تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتدعو إلى التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

ولفت بوتين إلى أن روسيا حريصة على مواصلة تقديم العون لفلسطين في مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية ومواجهة جائحة كورونا.

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