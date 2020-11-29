إصابات كورونا تتجاوز 62 مليوناً و600 ألف حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و458960 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول الماضي وفق موقع وورلد ميتر.

وأفاد الموقع الذي يديره باحثون ومطورون دوليون بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل إلى 62 مليوناً و619399 إصابة بينما تعافى 43 مليوناً و225507 أشخاص آخرين من المرض.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الإصابات مع وصولها إلى مليون و610357 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 272254 بعد تسجيل 369 وفاة جديدة.

وحذرت الأستاذة في كلية الأنظمة البيولوجية بجامعة جورج ميسون الأمريكية أنتشا بارانوفا من أن تفشي وباء كورونا في البلاد أدى إلى انخفاض في معدل الولادات خلال الشهرين الماضي والجاري بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الهند بالمركز الثاني مع تسعة ملايين و 393039 إصابة اضافة إلى 136733 حالة وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بواقع 14611 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و42700 إصابة بينما تم تسجيل 158 وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16123 حالة.

طباعة