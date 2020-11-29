رودريغيز يدين عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

أدان وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز بشدة عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده مؤكداً أن بلاده ترفض الإرهاب بجميع أشكاله .

وقال رودريغيز في تغريدة نشرها على موقع توتير.. “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العالم الإيراني البارز فخري زاده”.

وأضاف رودريغيز.. إننا نعارض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وكانت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أعلنت أول أمس اغتيال فخرى زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران وهو يعتبر من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

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