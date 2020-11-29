استشهاد يمني بقصف العدوان السعودي لصعدة

استشهد مواطن يمني وأصيب آخر اليوم جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية.

ونقل موقع” المسيرة نت” عن مصدر أمنى قوله إن قوى العدوان قصفت بالمدفعية منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة آخر بجروح.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة ثلاثة يمنيين جراء القصف السعودي إصابة أحدهم خطيرة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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