مقتل 26 عنصر أمن أفغانياً بهجوم إرهابي

قتل 26 عنصر أمن أفغانياً وجرح 16 آخرون جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في ولاية غزنة شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين محليين قولهم “إن انتحارياً فجر سيارته المفخخة أمام قاعدة للجيش في الولاية ما أدى الى مقتل 26 عنصراً أمنياً” وذلك في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

بدوره قال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت في تصريح للوكالة.. “تسلمنا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن جميعهم عناصر أمن”.

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