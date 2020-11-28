أتليتيكو مدريد يتجاوز فالنسيا بهدف دون رد في الليغا

فاز فريق أتليتيكو مدريد على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد مدافع فالنسيا توني لاتو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة من 9 مباريات ليرتقي إلى المركز الثاني ليتساوى في رصيد النقاط مع ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز العاشر من المسابقة.

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