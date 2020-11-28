سبورتينغ لشبونة يقلب تأخره ويواصل انطلاقته الناجحة في الدوري البرتغالي

قلب سبورتنج لشبونة تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين على موريرينسي مساء اليوم في المرحلة الثامنة من الدوري البرتغالي.

وحافظ سبورتنج لشبونة بانطلاقته الناجحة في المسابقة هذا الموسم على سجله خاليا من الهزائم، ليعزز صدارته للدوري برصيد 22 نقطة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي.

وتقدم موريرنسي بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق النيران الصديقة حيث سجله لويس نيتو لاعب سبورتنج لشبونة بالخطأ.

ورد سبورتنج لشبونة بهدفين سجلهما بدرو جونزالفيس، في الدقيقتين الثامنة والـ75، ليتجمد رصيد موريرينسي عند ثماني نقاط، في المركز الحادي عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.



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