العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية
جددت زوارق العدو الإسرائيلي خرقها المياه الإقليمية اللبنانية.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.
ولفت البيان إلى أن متابعة موضوع الخروقات تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لسيادة المياه والأجواء اللبنانية في تحد وانتهاك للقانون الدولي والقرارات الدولية وخاصة القرار 1701.
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