الدفاع الروسية: إرهابيو “جبهة النصرة” نفذوا 29 اعتداءً في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 29 اعتداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبين نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب نفذوا 29 عملية اعتداء خلال الـ 24 ساعة الماضية تم رصد 18 منها في إدلب و5 في اللاذقية و4 في حماة و2 في حلب.

وأعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” نفذوا 31 اعتداء جديدا في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ويواصل إرهابيو جبهة النصرة المنتشرين في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

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