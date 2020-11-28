الأمم المتحدة تؤكد إدانتها أي عملية اغتيال أو قتل

أكدت منظمة الأمم المتحدة إدانتها أي عملية اغتيال أو قتل باعتبارها خارج إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في تعقيب للمتحدث باسم المنظمة الدولية على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الإرهابية قرب العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث الأممي قوله اليوم إننا ندين أي اغتيال أو قتل خارج إطار القانون ونحث على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أعلنت أمس اغتيال فخرى زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران وهو يعتبر من أبرز العلماء النوويين وارفعهم مرتبة فى مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

طباعة