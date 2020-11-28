الصحة: 80 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 55 حالة.. وتوزعها في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 55 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7715شُـفيت منها 3444 وتُـوفيت 409 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٧ في السويداء

١٠ في حمص

١٠ في ريف دمشق

١٠ في اللاذقية

٩ في حلب

٨ في دمشق

٦ في طرطوس

٥ في درعا

٥ في حماه

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في حماه

١ في دمشق

١ في حلب

١ في ريف دمشق

حالات الشفاء:

٩ في حلب

٨ في دمشق

٨ في ريف دمشق

٨ في اللاذقية

٧ في حمص

٥ في درعا

٤ في السويداء

٣ في حماه

٣ في طرطوس

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