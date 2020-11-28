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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 13 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 28 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
الدفاع الروسية: إرهابيو "جبهة النصرة" نفذوا 29 اعتداءً في منطقة خفض التصعيد بإدلب
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية
الأمم المتحدة تؤكد إدانتها أي عملية اغتيال أو قتل
فرنسا تتوعد تركيا بعقوبات على خلفية نقل إرهابيين من سورية إلى قره باغ
مجلس الشعب: في الذكرى الـ 81 لجريمة سلخ لواء اسكندرون.. اللواء حاضر في وجدان الشعب السوري
العدوان السعودي يشن غارات على محافظتي مأرب والحديدة اليمنيتين
المدير السابق لـ CIA اغتيال العالم الإيراني زاده عمل إجرامي طائش
المقداد معزياً ظريف: اغتيال فخري زاده جريمة تقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها
في الذكرى الـ81 لجريمة سلخ لواء اسكندرون.. حق السوريين في أرضهم باقٍ ولا يسقط بالتقادم
مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود