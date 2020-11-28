لا تخدعنّكم دموع التماسيح “فالتمساح يذرف الدموع وهو يلتهم فريسته”، وهكذا الدول الغربية “تذرف الدموع” ذاتها على اللاجئين السوريين بينما الحقيقة تؤكد أنها تساهم في معاناتهم عبر عرقلة عودتهم إلى وطنهم لمواصلة استغلالهم سياسياً، ومن السهل التعامل مع التماسيح مثل... المزيد ←