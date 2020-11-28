المدير السابق لـ CIA اغتيال العالم الإيراني زاده عمل إجرامي طائش

وصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بأنه عمل إجرامي طائش للغاية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم عن برينان قوله في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي على تويتر إن اغتيال زاده كان عملاً إجرامياً طائشاً للغاية مع وجود خطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، لافتاً إلى أنه سيكون من الحكمة أن ينتظر القادة الإيرانيون قيادة أمريكية مسؤولة للعودة إلى الساحة الدولية ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين.

وأضاف برينان: لا أعرف ما إذا كانت حكومة أجنبية قد سمحت بقتل فخري زاده أو نفذته لكن مثل هذا العمل الذي ترعاه الدولة سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيشجع المزيد من الحكومات على تنفيذ مثل هذه الهجمات المميتة ضد المسؤولين الأجانب.

وكانت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أعلنت أمس اغتيال العالم النووي فخري زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران.

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