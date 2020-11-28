العدوان السعودي يشن غارات على محافظتي مأرب والحديدة اليمنيتين

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارات على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والحديدة اليمنيتين.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب بينما شن غارة على مديرية اللحية في محافظة الحديدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

طباعة