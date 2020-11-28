الهجمات ضد (قسد) تتواصل .. ومقتل أحد مسلحيها بريف الحسكة

تصاعدت الهجمات على مواقع ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا خلال اليومين الماضيين حيث قتل عدد منهم وأصيب آخرون في هجمات بالأسلحة الرشاشة طالت نقاطا تابعة لها في منطقة الجزيرة.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مسلحا من الميليشيا قتل اليوم في هجوم بالرشاشات استهدف سيارة عسكرية تابعة لها على طريق الخرافي جنوب الحسكة.

وخلال اليومين الماضيين قتل عدد من مسلحي ميليشيا قسد وأصيب آخرون في هجمات منفصلة نفذها مجهولون على تحركاتهم ضمن المناطق التي يحتلونها بدعم أمريكي قرب قرية أبو قبيع غرب الرقة وبلدتي الطيانة ذيبان شرق دير الزور ومحيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

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