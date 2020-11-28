بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي .. ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في الحسكة والرقة
واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ففي ريف الحسكة الجنوبي أفادت مصادر محلية بأن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حاصرت بلدة الدشيشة بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منزلاً في البلدة واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة”.
وفي مدينة الرقة ذكرت مصادر محلية أن ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات جديدة طالت عدداً من المنازل في حي رميلة واختطفت عدداً من الشباب بحجج وذرائع مختلفة.
وكانت الميليشيا المدعومة أمريكياً اختطفت الأربعاء الفائت 3 شبان من مدينة الطبقة بريف الرقة بعد مداهمتها منازل الأهالي في الحي الثاني بالمدينة.
وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” على مدى الأشهر الأخيرة معظم قرى وبلدات أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفت عشرات الشباب لزجهم في صفوفها خدمة لأجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.
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