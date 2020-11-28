مرتزقة الاحتلال التركي يعتدون بالمدفعية على مخيم عين عيسى وقرية صيدا بريف الرقة
اعتدت مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي بالمدفعية على مخيم عين عيسى وقرية صيدا بريف الرقة.
وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين استهدفوا بالمدفعية الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي شمال الرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.
واستهدفت مرتزقة قوات الاحتلال التركي أمس الأول بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كور حسن وقزعلي إلى الغرب من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي